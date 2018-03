DKI Targetkan Terima Rp8 Triliun dari Pajak Motor

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan penerimaan pajak kendaraan roda dua atau sepeda motor tahun ini sebesar Rp8 triliun. Per 26 Maret 2018, penerimaan pajak motor sudah mencapai 22,8 persen."Alhamdulillah per saat ini kita sudah berhasil dari semua target. Mudah-mudahan akhir tahun terus meningkat," kata Anies di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Senin 26 Maret 2018.Anies juga ingin meraih Rp5,7 triliun dari pajak biaya balik nama (BBN) motor. Pajak BNN motor kini sudah 20 persen.Anies memiliki program khusus pemutihan BBN motor. Biasanya, program tersebut dilakukan jelang akhir tahun atau saat ulang tahun Jakarta."Insyaallah tahun ini juga akan diselenggarakan bersamaan dengan hari besar. Biasanya nih hari Kemerdekaan dan HUT Jakarta," ungkapnya.Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bebas denda bea balik nama. Di tempat yang sama, Anies bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz meresmikan pelayanan samsat digital dan pembayaran non tunai.Idham mengatakan, inovasi ini implementasi utama dari kebijakan promoter atau profesional, modern dan terpercaya yang dicanangkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Inovasi ini dinilai menaikkan kinerja melalui teknologi dan menekan koruptif dalam tugas Polri."Saya mengapresiasi Dirlantas. Ini inovatif dari Ditlantas. Ada apresiasi khusus dari Polri untuk Dirlantas," kata Idham.(AZF)