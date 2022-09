BBM Non-Subsidi Resmi Turun, Antrean di Pom Bensin Penjaringan Terpantau Aman

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) yang diisukan akan terjadi pada awal September 2022 belum terlaksana. Terpantau dari salah satu Pom Bensin di Penjaringan, Jakarta Utara, ditemukan penurunan sejumlah BBM non-subsidi.“Benar ada penurunan sejumlah BBM non subsidi, ditemukan adanya penurunan dari harga tersebut.” menurut keterangan dari Reporter Metro TV di Lapangan, Febrian Ahmad, dalam tayangan Headline News di Metro TV, Kamis, 1 September 2022.Harga BBM non-subsidi turun dengan cukup signifikan. Pertamax Turbo turun menjadi Rp. 13.500 per liter, Pertamina Dex menjadi Rp. 13.200 per liter, dan Dexlite menjadi Rp. 12.150 per liter.Sedangkan untuk BBM bersubsidi, harga yang ditetapkan masih sama. Pertalite Rp. 7.650 per liter, Pertamax Rp. 12.500 per liter, dan Bio Solar Rp. 5.500 per liter.Febrian juga menambahkan, untuk penggunaan BBM bersubsidi, kendaraan jenis roda empat yang diperbolehkan hanya tipe kendaraan yang memiliki CC 1500 dilarang menggunakan BBM bersubsidi.Sejak pagi tadi baru terlihat ada kendaraan Low MPV, Low SUV, dan Sedan denganDi Pom Bensin Penjaringan, Jakarta Utara, antrian konsumen masih kondusif dan belum terlihat adanya kepadatan. Antrian masih terbilang tertib. walaupun sebenarnya ada banyak masyarakat yang mengisi penuh tangki kendaraan mereka sebagai bentuk antisipasi.“Kami tidak melihat adanya antrian yang begitu signifikan, antrian masih kondusif, itu berarti stok BBM masih tercukupi.” tambah Febrian.Kinanthi Redha