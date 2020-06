PSBB Transisi Disebut Sesuai Instruksi Presiden

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi dipastikan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Pemilihan diksi transisi dimaksudkan agar masyarakat terbiasa dengan kehidupan kenormalan baru (new normal)."Betul ada masa transisi dulu jadi tidak dibuka dulu atau dibuka bertahap, ini yang diharapkan Presiden supaya semua memahami," kata staf ahli utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian dalam diskusi publik secara daring, Sabtu, 6 Mei 2020.Donny menuturkan pemerintah daerah (Pemda) harus melewati masa transisi sebelum mencanangkan new normal. Pemda harus giat mengedukasi, menyosialisasikan, dan melakukan simulasi terhadap pembukaan aktivitas dengan penerapan protokol kesehatan ketat.Dia menuturkan masyarakat perlu diedukasi agar dapat menerapkan pola hidup sehat saat pandemi virus korona (covid-19). Sehingga penularan dapat ditekan bahkan tak terjadi lagi selama new normal.(Baca: Anies Sebut Istilah New Normal Tak Banyak yang Tahu "Karena tidak mudah untuk mendisiplinkan masyarakat, dalam kondisi normal kan belum ada kebiasaan cuci tangan, pakai masker. Sekarang harus jadi kebiasaan, maka harus ada pengawasan dan sosialisasi," terang Donny.Donny menuturkan kedispilinan warga terhadap protokol kesehatan merupakan hal terpenting dalam penerapan new normal. Penerapan new normal harus dilakukan hati-hati dan bertahap.Pemda diminta mengawasi dan mengevaluasi berkala serta mengoordinasikan dengan pemerintah pusat. Pemerintah ingin ekonomi Indonesia tetap bergulir namun kesehatan masyarakat tidak dikesampingkan."Kita tidak ingin kecolongan saat tiba-tiba dibuka secara bersama (aktivitas/kegiatan), kemudian terjadi gelombang kedua," ucap Donny.(REN)