Dampak Positif Sistem Ganjil Genap

Sumber: Monitoring dan Evaluasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Sistem ganjil genap ternyata memiliki banyak dampak positif bagi lalu lintas di Jakarta. Medcom.ID merangkum sejumlah hal positif dari penerapan sistem ini selama Asian Games 2018. Berikut daftarnya,- Kecepatan Rata-rata naik 37 persen- Waktu tempuh lebih cepat 23 persen- Kecepatan rata-rata di 106 jalan prioritas DKI Jakarta meningkat 26 persen- Tingkat kecelakaan turun 20 persen- Pelanggaran lalu lintas turun 10 persen- Penumpang TransJakarta naik 40 persen- Penumpang Perum Pengangkut Penumpang Djakarta (PPD) naik 29 persen- Penumpang Bus Sinar Jaya naik 6 persen- Kualitas udara di Bundaran HI membaik 1,7 persen (Konsentrasi NO turun 14,7 persen dan THC turun 1,37 persen)- Kualitas udara di Kelapa Gading membaik 1,15 persen (Konsentrasi NO turun 7,03 persen dan N02 2,01 persen)(UWA)