Sandiaga akan Bahas Kemungkinan Permanenkan Perluasan Ganjil Genap

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno akan membahas kemungkinan dipermanenkannya kebijakan perluasan ganjil genap. Keputusan penerapan kebijakan itu, harus berdasarkan evaluasi dari perluasan ganjil genap selama Asian Games 2018."Sekarang kita enggak mau spekulasi dulu, kita akan lihat hasil evaluasi dulu," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 8 Agustus 2018.Setelah evaluasi ganjil genap selama Asian Games didapat, gubernur akan memutuskan. "Gubernur yang putuskan itu dilanjutkan atau tidak. Nanti didiskusikan dulu," pungkasnya.Kebijakan perluasan ganjil genap di DKI Jakarta mulai memperlihatkan hasil. Selain jumlah pelanggar yang menurun, lalu lintas juga lebih lancar.Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan sejak diterapkan delapan hari lalu, terjadi peningkatan kecepatan hingga 30 persen. Waktu tempuh di ruas ganjil genap dari yang sebelumnya 15-20 kilometer per jam menjadi 25-30 kilometer per jam."Di situ ada peningkatan kecepatan rata-rata 30%. Waktu tempuh juga lebih cepat sekitar 25-30 persen," kata Andri.Perluasan ganjil genap ini berdampak pada peningkatan jumlah penumpang TransJakarta sebanyak 9 persen. Hasil ini dihitung satu minggu sebelum dan sesudah kebijakan itu diberlakukan.Terkait volume kendaraan di ruas jalan ganjil genap, Dishub DKI belum melakukan pendataan. "Yang kita lakukan evaluasi itu kecepatan, waktu tempuh, dan keterangkutan penumpang," pungkasnya.Perluasan ganjil genap diberlakukan mulai 1 Agustus hingga 2 September 2018 dalam rangka perhelatan Asian Games. Sebelum diterapkan, perluasan ini telah diujicoba selama satu bulan. Sistem ganjil genap berlaku mulai pukul 06.00 WIB hingga 21.00 WIB setiap Senin hingga Minggu.Ruas jalan yang dikenai perluasan ganjil genap yakni Jalan Jenderal S Parman mulai Simpang Tomang hingga Simpang Slipi, Jalan Jendral MT Haryono, Jalan HR Rasuna Said, Jalan DI Panjaitan, Jalan Jendral Ahmad Yani, Jalan Benyamin Sueb dari Bundaran Angkasa hingga Kupingan Ancol, Jalan Metro Pondok Indah dari Simpang Kartini sampai Simpang Pondok Indah Mall, serta Jalan RA Kartini dari Simpang Ciputat Raya hingga Simpang Kartini.(FZN)