Penumpang TransJakarta Meningkat Imbas Peralihan Jalur KRL

Jakarta: Penumpang TransJakarta dari Manggarai mengalami peningkatan imbas dilakukannya peralihan jalur Kereta Rel Listrik (KRL terkait adanya penyesuaian sistem persinyalan atau switch over (SO) 5 di Stasiun Manggarai.Kepala Departemen Komunikasi dan CSR TransJakarta Iwan Samariansyah mengatakan berdasarkan data TransJakarta, rute Manggarai-Blok M pada Selasa, 31 Mei 2022 tercatat mengangkut pelanggan sebanyak 1.146 orang atau mengalami peningkatan signifikan dibanding pekan sebelumnya."Angka ini naik sebesar 18 persen dibandingkan periode sebelumnya, yaitu 24 Mei 2022 sebanyak 966 orang. Kenaikan pelanggan juga terjadi pada tiga rute lainnya," kata Iwan dilansir Antara, Jumat, 2 Juni 2022.Disebutkan oleh Iwan, TransJakarta sebelumnya menambah lima unit armada pada rute 6M (Manggarai-Blok M). Selain itu juga memaksimalkan layanan yang ada pada rute 4 (Pulogadung-Tosari), 4B (Stasiun Manggarai-UI), dan 4D (Pulogadung-Kuningan)."Antusiasme pelanggan ini membuktikan bahwa penyesuaian yang dilakukan TransJakarta efektif dalam membantu penumpang KRL," ucapnya.Ia menambahkan sejauh ini arus pelanggan di Halte Manggarai berjalan dengan baik dan tidak terjadi penumpukan, mengingat waktu tunggu diberlakukan setiap lima menit."Pelanggan juga terpantau patuh terhadap semua prokes yang berlaku," tuturnya.Sebelumnya, pihak KAI Commuter melakukan switch over (SO) atau peralihan sistem persinyalan ke-5 di Stasiun Manggarai. SO dimaksudkan untuk menata dan mengkondisikan jalur kereta api di Stasiun Manggarai, sehingga pembangunan akan dilanjutkan. SO ini membuat adanya perubahan jalur kereta relasi Bekasi-Jakarta dan relasi Bogor-Jakarta.