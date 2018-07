Sandi Sebut tak Masalah Memecat via WhatsApp

Pemprov Jakarta beberapa lalu melakukan penyegaran di tubuh birokrasi dengan mencopot sejumlah wali kota. Beberapa pencopotan dilakukan hanya melalui pesan singkat melalui WhatsApp. Sementara ada juga yang melalui panggilan telepon.Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menganggap pencopotan via WhatsApp adalah hal yang biasa."Zaman now ya. Menurut saya selama sesuai dengan ketentuan dan prosedur, dijalankan sesuai apa yang sudah digariskan melalui sistem personalia di DKI," kata Sandi saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, pada Selasa, 17 Juli 2018.Sandi menekankan meski hanya melalui pesan teks, namun pencopotan dilakukan secara personal. "Intinya kita beri pernyataaan supaya mudah semuanya melalui prosedur. Ini kan enggak ada yang personal enggak ada kayak. 'eh sorry ya gue ganti yak.' Enggak begitu, semua berdasarkan ketentuan," ungkap Sandi.Terkait prosedur yang dimaksud sendiri Sandi tidak menjelaskan. Ia berkilah dan menyuruh mengklarifikasi langsung ke Badan Kepegawaian Daerah Pemprov DKI Jakarta. "Detailnya tanya sama BKD," pungkas dia.(YDH)