JPO Bundaran HI Diganti Pelican Cross

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mencopot jembatan penyeberangan orang di bundaran HI dan menggantinya dengan Pelican Cross. Pelican Cross merupakan fasilitas penyeberangan yang dilengkapi dengan lampu lalu lintas.Biasanya dilengkapi dengan tombol untuk mengaktifkan lampu lalu lintas. Bila tombol dipencet maka muncul lampu hijau untuk pejalan kaki."Ini untuk mempercantik agar JPO tidak menghalangi patung Selamat Datang yang sangat ikonik itu," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Juli 2018.Patung Selamat Datang dibangun pada 17 Agustus 1961. Patung yang menghadap ke utara itu dibuat untuk memberikan sambutan kepada Atlet Asian Games pada 1962."Jadi ini (pelican cross) kita coba sembari menunggu pedestarian yang menggunakan tunnel," ungkapnya.Menurut Sandiaga, pelican cross justru mempermudah pejalan kaki, terlebih pejalan kaki yang menyandang disabilitas. Mereka bisa menyeberang tanpa harus menaiki tangga."Kita ingin memberi prioritas pada pejalan kaki. Sekarang kita mau memanusiakan disabilitas. Kalau naik ke atas kita kan enggak setara," ujar Sandi.Kebijakan ini mendapat kritikan lantaran pelican cross lebih membahayakan pejalan kaki. Namun, Sandi tak mau mendengarkan celotehan warga."Kalau you follow every what ever netizen saya sih enggak akan pernah bisa, harus ambil keberpihakan dan Pak Anies berpihak pada yang menyambut Asian Games dan yang tidak punya akses pada JPO ini," ujarnya.(FZN)