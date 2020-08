Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Bertambah 621 Kasus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Jumlah kasus positif virus korona (covid-19) di DKI Jakarta terus bertambah. Penambahan kasus positif mencapai 621 kasus per Kamis, 13 Agustus 2020."Sehingga jumlah kasus konfirmasi positif secara total di Jakarta hari ini sebanyak 27.863 kasus," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia Tatri Lestari, lewat keterangan tertulis, Kamis, 13 Agustus 2020.Dwi menyebut pasien sembuh dari covid-19 juga bertambah 487 kasus. Sehingga, total kasus sembuh menjadi 17.836 orang dengan tingkat kesembuhan sebesar 64 persen.Sedangkan korban meninggal akibat covid-19 bertambah 13 orang. Sehingga, total korban meninggal sebanyak 981 orang dengan tingkat kematian sebesar 3,5 persen."Dan saat ini jumlah kasus aktif di Jakarta sebanyak 9.044 kasus (orang yang masih dirawat atau diisolasi)," papar Dwi.Persentase kasus positif (positivity rate) covid-19 sepekan terakhir di Jakarta meningkat menjadi 8,7 persen. Sedangkan, positivity rate secara nasional 15,5 persen.Namun, organisasi kesehatan dunia (WHO) menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari lima persen. Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan tes polymerase chain reaction (PCR) sebanyak 6.087 spesimen hari ini.Sebanyak 5.049 orang di antaranya untuk mendiagnosis kasus baru. Dengan hasil 479 positif dan 2.132 negatif covid-19."Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 45.573. Dan sepekan terakhir, jumlah orang yang dites sebanyak 45.009 orang," beber Dwi.WHO telah menetapkan standar jumlah tes PCR 1.000 orang per 1 juta penduduk per minggu. Jakarta harus melakukan pemeriksaan PCR minimum pada 10.645 orang per minggu atau 1.521 orang per hari."Saat ini jumlah tes PCR di Jakarta setiap pekan adalah empat kali lipat standar WHO," kata Dwi.(REN)