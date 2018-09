Anggaran Pendamping RT/RW DKI Terancam Ditolak

Anggaran honorarium bagi pendamping RT/RW dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terancam ditolak. Semula, Pemprov DKI Jakarta meminta pendamping RT/RW untuk diberi uang saku Rp150 ribu per kepala setiap satu kali pertemuan.Kebijakan itu tertuang dalam Pergub Nomor 81 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Khusus untuk Kegiatan Rembuk Rukun Warga dan Musrenbang dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun, usulan anggaran ditentang lantaran eksekutif tak bisa menjelaskan peruntukannya."Pergub anggaran pendamping kami dengar sudah turun tapi pas dibahas eksekutif enggak bisa meyakinkan dan menjelaskan kenapa ditambah itu," kata Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif dalam Rapat Banggar DPRD, Jakarta Pusat, Kami, 6 September 2018.Dalam Pergub Nomor 81 Tahun 2018 Pasal 1 pendamping adalah seseorang atau kelompok masyarakat dari unsur anggota masyarakat yang memiliki tugas asistensi atau pendampingan proses identifikasi permasalahan. Pendamping juga orang yang menentukan kebutuhan dan perumusan usulan solusi permasalahan serta telah mendapatkan pelatihan dari fasilitator yang ditugaskan pemerintah. Pasal 3 ayat 2 menyebut uang saku untuk pendamping sebesar Rp150 ribu per orang per hari."Jadi bukan diberikan pada RT dan RW. Tapi pada pendamping," kata Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Agus Sanyoto di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Agustus 2018.Pendamping akan ditunjuk oleh setiap kelurahan. Agus menyampaikan tujuan adanya pendampingan untuk mengoptimalkan proses Rembuk RW untuk menyusun RKPD Tahun 2019.Untuk saat ini baru 17 kelurahan yang memiliki pendamping. Kelurahan-kelurahan ini menjadi percontohan bagi kelurahan lainnya di Jakarta. Ke-17 kelurahan itu, yakni Kelurahan Cikini, Gunung Sahari, Tugu Utara, Penjaringan, Kelapa Dua, Kembangan Utara, Guntur, Bintaro, Kalibata, Pondok Kelapa, Kramat Jati, Pulau Tidung, Pulau Pari, Untung Jawa, Panggang, Kelapa, dan Pulau Harapan."Setiap kelurahan akan menunjuk lima pendamping. Setelah ada pendampingan di 17 kelurahan, kita evaluasi ternyata serapannya lebih meningkat karena bagus," ungkap dia.Nantinya, setiap kelurahan akan memiliki pendamping untuk di sebar ke RT dan RW. Agus mengatakan lantaran meningkatnya serapan anggaran, Pemprov DKI berencana menerapkannya pada RKPD 2019."Mekanismenya belum, kan ini di DPRD aja belum," ujar dia.Agus mengatakan pendamping akan memudahkan kerja Pemprov DKI. Pasalnya, PNS di tingkat kota jumlahnya terbatas dan kewalahan mengakomodasi usulan warga di setiap RW."Kita cuma 15-an untuk satu wilayah kota, sedangkan jumlah RW ada 500 sampai 700 gimana cara mengawasinya?" pungkas dia.(OGI)