Kekhawatiran Anies Bila Perluasan Ganjil Genap Diterapkan Selamanya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan penetapan perluasan ganjil genap hanya untuk jangka pendek. Kebijakan itu hanya berlaku hingga Asian Para Games 2018 berakhir, yakni 13 Oktober 2018.Anies belum mau menetapkan perluasan ganjil genap untuk selamanya, lantaran takut mengubah perilaku masyarakat. Lagi pula, lanjut dia, butuh data lebih banyak dan komprehensif terkait dampak perluasan ganjil genap."Kalau pola perilaku berubah jadi baik, warga naik TransJakarta ya bagus. Kalau potensi lain yang terjadi apa coba?" Kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Agustus 2018.Ia khawatir masyarakat memilih membeli kendaraan baru bila sistem itu diberlakukan selamanya. Karena itu, Anies masih menimbang dampak mana yang lebih baik."Makanya ini harus hati-hati dengan dua data ini. Karena itu kita akan coba kaji secara serius. Ini menyangkut lebih dari 10 juta kendaraan bermotor di Jakarta dan akan merubah perilaku," pungkasnya.Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kinerja lalu lintas, kualitas udara, dan tingkat pengguna angkutan umum mengalami perubahan positif.Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, kecepatan rata-rata di koridor ganjil genap mengalami peningkatan sebesar 37%. Sementara waktu tempuh rata-rata di koridor ganjil genap mengalami penurunan 23%."Lalu kecepatan rata-rata di 41 koridor atau di 106 jalan prioritas DKI Jakarta mengalami peningkatan sebesar 26%," kata Andri.Tingkat kecelakaan selama perluasan ganjil genap juga mengalami penurunan sebanyak 20%. Lalu pelanggaran ganjil genap turun sebanyak 10 %.Adapun peningkatan penggunaan TransJakarta mengalami peningkatan sebesar 40%. Lonjakan penumpang juga terjadi pada Perum Pengangkut Penumpang Djakarta (PPD) sebesar 29%. "Penumpang Bus Sinar Jaya mengalami peningkatan sebesar 6%," ungkapnya.Sementara, peningkatan kualitas udara di kawasan Bundaran HI terjadi penurunan konsentrasi CO sebesar 1,7%, konsentrasi NO turun 14,7% dan THC turun 1,37%. Peningkatan kualitas udara juga terjadi di kawasan Kelapa Gading."Di sana terjadi penurunan konsentrasi CO sebesar 1,15%, konsentrasi NO turun 7,03%, dan N02 turun sebesar 2,01%," pungkasnya.(YDH)