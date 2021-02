Langgar PSBB, New GSH Karaoke and Resto di Jakbar Ditutup Satpol PP

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menutup tempat usaha, New GSH Karaoke and Resto, Jakarta Barat (Jakbar). Restoran itu melanggar beberapa aturan selama pandemi covid-19 Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, mengungkapkan penutupan ini menjadi tindak lanjut dari Surat Rekomendasi Penutupan Tempat Usaha Nomor 166/-1858.2 dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Surat itu membahas beragam pelanggaran New GSH Karaoke and Resto."Penutupan tempat usaha tersebut juga dilakukan sebagai upaya meminimalisasi tempat-tempat usaha lainnya yang melanggar perda dan/atau perkada di wilayah DKI Jakarta," ujar Arifin dalam keterangan tertulis, Rabu, 10 Februari 2021.Baca: Satgas: PPKM Mikro Bukan Pelonggaran Tanpa Dasar New GSH Karaoke and Resto dianggap tidak memiliki perizinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku dan melanggar batas waktu operasional selama pembatasan sosial berskala besar ( PSBB ). Tempat usaha itu juga tidak kooperatif dalam pengawasan kepatuhan protokol kesehatan pencegahan covid-19."Jika selanjutnya masih ada pelaku usaha yang melanggar, kami akan teruskan pendisiplinan, penutupan, atau penyegelan ini," ucap Arifin.Arifin meminta seluruh pelaku usaha tetap disiplin menjalankan peraturan PSBB. Kepatuhan tersebut berpengaruh besar dalam menekan penyebaran virus korona di Ibu Kota.Sejak awal PSBB pada April 2020 hingga sekarang, Satpol PP DKI Jakarta telah menutup sementara 2.404 tempat usaha/tempat kerja/umum. Sebanyak 551 tempat dikenai sanksi denda dengan total mencapai Rp2.115.650.000.(OGI)