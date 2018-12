21 Mobil Diamankan Pascatsunami

BNPB Kucurkan Dana Rp500 Juta untuk Posko di Pandeglang

Dirlantas Polda Banten telah mengamankan 21 mobil dan 3 motor yang terbengkalai akibat bencana tsunami Selat Sunda. Semua kendaraan tersebut berada di Satlantas Polres Cilegon dan Satlantas Polres Pandeglang.Dirlantas Polda Banten AKBP Wibowo menjelaskan kendaraan yang berada di Satlantas Polres Cilegon ada tujuh unit. Terdiri dari empat mobil dan tiga motor."Kendaraan itu Daihatsu Ayla B 1686 VKG, Toyota Avanza B 1534 VKJ, Suzuki Carry A 1638 G, Pajero Sport B 2710 ROS, Motor Scoopy (tanpa no pol), Motor Yamaha Vixion (tanpa no pol), dan motor Honda Beat A 5200 HJ," kata Wibowo di Jakarta, Selasa, 25 Desember 2018.Kendaraan yang ada di Satlantas Polres Pandeglang, sebanyak 17 unit mobil. Semua mobil ini berada di dekat Polsek Carita atau Villa Stefan.Mobil tersebut terdiri dari Honda City B 8910, Daihatsu Terrios, B 1587 POC, Toyota Avanza Velos B 1704 TRD, Toyota Kijang Innova B 2864 CBB, dan Daihatsu Gran Max B 1142 SOL. Adapula, Toyota Velos B 2047 TOY, Toyota Sienta B 1833 UIM, Toyota Avanza B 1009 PGZ, Toyota Kijang Innova B 2201 BYM, dan Toyota Rush A 1150 YC.Lalu, Toyota Avanza B 2785 TFO, Toyota Kijang B 2270 EU, Toyota Avanza B 1488 BMA, Suzuki Ertiga B 2986 TKL, Honda BRV B 2340 TZC, Nissan F 1851 LW, mobil Pick up A 8579 KJ, dan Toyota Avanza B 1426 UFH."Bagi yang mau mengambil kendaraan tersebut, harap bawa bukti kepemilikan yang sah. Bisa telepon terlebih dahulu ke nomor handphone 081274001996, nomor itu atas nama saya sendiri," ujar Wibowo.(AZF)