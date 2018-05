Dua Anggota DPRD Mojokerto Diperiksa KPK

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memangil Anggota DPRD Mojokerto dari fraksi PDI Perjuangan, Gusti Patmawati. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Mojokerto Masud Yunus (MY)."Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MY," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 8 Mei 2018.Selain Gusti Patmawati, penyidik juga ikut memangil anggota DPRD Mojokerto dari Fraksi PAN Suyono. "Dia juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama," ujar Febri.Penetapan tersangka Masud Yunus merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mojokerto Wiwiet Febryanto (WP), Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani dan Umar Faruq.Masud Yunus diduga ikut menyetujui Wiwiet Febryanto memberikan sejumlah uang kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto. Atas perbuatannya, Masud Yunus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.(FZN)