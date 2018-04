KontraS Desak Jokowi Tuntaskan Kasus Novel

: Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani mendesak Presiden Joko Widodo menuntaskan kasus Novel Baswedan. Salah satunya melalui keputusan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)."Dukungan dan keputusan untuk pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap Novel harus datang dari Presiden melalui keputusan pembentukan TGPF," kata Yati kepada Medcom.id, Selasa, 10 April 2018.Yati menegaskan, Presiden harus jeli melihat kasus Novel dan tidak hanya sekadar menunggu laporan Polri. "Berbagai bentuk potensi konflik kepentingan antara KPK dan Polri selama ini seharusnya tidak memengaruhi penyidikan kasus Novel," kata Yati.Sebagai penyidik senior KPK, Novel dalam upaya pemberantasan korupsi, juga menyasar kepada institusi penegak hukum. Yati memandang, tim pencari fakta yang independen dan kredibel perlu dibentuk untuk memperkuat penyidikan kasus tersebut."Pengungkapan kasus Novel harus menjadi prioritas pemerintah sebagai bukti keberpihakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, menjunjung tinggi penegakan hukum," tutur Yati.(Baca juga: Polri Minta Doa untuk Kasus Novel Yati menilai, waktu satu tahun adalah jeda yang cukup lama untuk sebuah kasus kejahatan yang menjadi perhatian publik. Menurutnya, Presiden Jokowi seharusnya mampu mempertimbangkan hal itu agar pengungkapan kasus Novel bisa dipercepat.Dalam kasus ini, lanjut Yati, bukan hanya kasus Novel yang menjadi perhatian. Tetapi juga bentuk keberpihakan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi."Jika tindakan teror semacam ini dibiarkan, pelaku tetap berkeliaran, maka yang dipertaruhkan adalah sikap negara ini terhadap pemberantasan korupsi," ujar Yati.Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal di dekat rumahnya, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 11 April 2017. Peristiwa itu membuat kedua mata Novel hampir buta.Polri hingga kini belum mampu mengungkap dalang maupun pelaku penyiraman air keras ke Novel. Padahal, sketsa terduga pelaku sudah disebar dan pemeriksaan puluhan saksi sudah dilakukan.(REN)