Zainudin Cuci Uang Haram dengan Renovasi Masjid

Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan juga didakwa melakukan pencucian uang sekitar Rp106 miliar dari praktik suap, gratifikasi, dan penerimaan keuntungan dari perusahaan yang dikelolanya menggunakan pihak lain. Uang itu digunakan untuk berbagai hal.Seperti tertuang dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lampung, diketahui adik Ketua MPR Zulkifli Hasan itu menggunakan uang haramnya untuk hidup mewah. Antara lain, ia membeli tujuh unit mobil mewah dan villa.Zainudin diduga menyimpan uang di rekening milik Gatoet Soeseno Rp3,16 miliar dari PT Baramega Citra Mulia Persada dan PT Johnlin. Ia juga menyimpan uang sebesar Rp4 miliar di rekening milik Sudarman dari PT Estari Cipta Persada.Selain itu, Zainudin membeli tujuh unit kendaraan mewah. Uang yang berada di rekening Sudarman ia belikan enam kendaraan, antara lain; Mitsubishi New Xpander B 2789 SZQ seharga Rp248.350.000; Mitsubishi New Xpander B 2905 SZT seharga Rp243.850.000; Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar seharga Rp623.000.000; Merceds Benz CLA 200 AMG seharga Rp776 juta; Motor Harley Davidson seharga Rp570 juta; serta pembayaran uang muka leasing Toyota Vellfire sebesar 30 persen dari harga Rp1,4 miliar atau Rp420 juta.Tidak hanya itu, Zainudin juga membeli Mercedes Benz S400L seharga Rp1,750 miliar. Namun demikian, pembelian mobil itu mengatasnamakan milik Sudarman.Uang hasil kejahatan itu juga ia gunakan untuk membeli saham di Rumah Sakit Airan. Pertama, ia menyetor Rp1 miliar untuk investasi di rumah sakit tersebut dan menggunakan nama anaknya, Rendy Zenata sebagai pemegang 20 lembar saham di PT Airan Raya Medika.Adik dari Ketua MPR Zulkifli Hasan itu kemudian menyetor kembali Rp2,789 miliar untuk mendapatkan 77 lembar saham PT Airan Raya Medika.Zainudin juga menggunakan uang tersebut untuk perawatan Kapal Krakatau miliknya. Kapal pesiar itu kemudian dibawa ke galangan Marathon Pasific Marine di Teluk Naga, Tangerang untuk diperbaiki dengan biaya Rp550 juta.Selain itu, Zainudin juga membeli unit Asphalt Mixing Plant (AMP) baru untuk PT Krakatau Karya Indonesia (PT KKI) seharga Rp6,5 miliar dan untuk penyiapan lahan dan instalasi sebesar Rp1 miliar. Seperti diketahui, Zainudin merupakan beneficial owner dari PT KKI.Uang tersebut juga ia gunakan untuk merenovasi rumah pribadinya di Jalan Masjid Jami Bani Hasan Nomor 1, Kedaton, Lampung Selatan sebesar Rp6,9 miliar. Ia juga membeli sebuah villa di Tegal Mas seharga Rp1,45 miliar.Ia juga membeli sejumlah tanah di berbagai tempat. Pertama, tanah seluas 1.585 meter persegi dari Mhd Sufi'y senilai Rp475,5 juta; tanah seluas 80 hektare di Desa Sukatani senilai Rp8 miliar; tanah di Kecamatan Sidomulyo untuk usaha AMP sebesar Rp600 juta.Selain itu, ia juga membeli lahan di Desa Canggu Kalianda, Lampung Selatan senilai Rp1,1 miliar; pembelian lahan di daerah Way Lubuk Kalianda, Lampung Selatan senilai Rp2,5 miliar; pembelian lahan tanah senilai Rp3 miliar; membeli lahan seluas 1,8 hektare di jembatan samping hotel '56' di Desa Kedaton Kalianda, Lampung Selatan senilai Rp1,99 miliar.Zainudin turut membeli lahan di Desa Kedaton Kalianda, Lampung Selatan senilai Rp360 juta dari Jenggis Khan; membeli sebidang tanah dan ruko 3 lantai di Jalan Arif Rahman Hakim, Bandar Lampung senilai Rp2,5 miliar.Pembelian lahan di Desa Marga Catur dekat Pondok Gontor Kalianda, Lampung Selatan seluas 83 hektare senilai Rp8 miliar; pembelian lahan tanah seluas 3 hektare di Desa Ketapang, dekat bibir pantai senilai Rp1,5 miliar; dan pembelian lahan di Munjuk Sampurna Kalianda, Lampung Selatan senilai Rp600 juta.Bukan hanya itu, ia juga menggunakan uang haram itu untuk pekerjaan pembangunan rumah dan masjid miliknya sebesar Rp3 miliar. Ia juga membeli karpet untuk perlengkapan masjid yang menghabiskan uang Rp1,5 miliar.Zainudin juga memberikan uang sebesar Rp1,1 miliar kepada Bobby Zulhaidir sebagai pengganti uang yang digunakan untuk pembayaran tax amnesty. Ia juga memberikan uang sebesar Rp15 juta kepada Wakil Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto untuk membantu konsolidasi dan syukuran kemenangan di Kabupaten Lampung Selatan dan Rp50 juta untuk kegiatan operasional.Tidak hanya itu, ia juga memberikan uang sebesar Rp100 juta kepada Nanang untuk membantu acara pelantikan Banteng Muda Indonesia. Ia kembali memberikan Rp50 juta kepada Nanang untuk titipan uang duka.Uang itu juga digunakan membayar penyertaan modal ke Toko Bangunan Usaha Bersama di Palas senilai Rp500 juta. Dalam kasus pencucian uang ini, Zainudin didakwa melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf a, c dan e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.(DRI)