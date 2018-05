Novel: Semoga Ada Mukjizat Bisa Melihat Lagi

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan berharap ada mukjizat agar kedua matanya bisa kembali melihat dengan jelas. Hingga kini kedua mata Novel belum bisa melihat dengan baik."Semoga ada suatu mukjizat yang buat mata saya jadi lebih jelas melihat," kata Novel di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 3 Mei 2018.Menurut Novel, saat ini mata kirinya sudah ditanam kornea artificial untuk membantunya melihat dan membaca. Sementara kondisi mata kanannya diakui penyidik senior KPK itu belum stabil."Mata kanan karena ada banyak problematika tentunya diharapkan minimal stabil lah," ucap dia.Karena masih dalam masa pemulihan, Novel belum diperbolehkan aktif bekerja di KPK. Namun, Novel memastikan bakal langsung bertugas jika kedua matanya semakin membaik."Saya belum bisa membaca dan melihat dengan jelas. Bahkan rekan-rekan media di depan ini saya enggak liat jelas," ujar Novel.Novel disiram air keras usai salat subuh tak jauh dari rumahnya di Jalan Deposito depan Masjid Al Ikhsan RT 03 RW 10 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa, 11 April 2017. Kedua mata Novel mengalami luka bakar cukup parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit di Singapura.Polri hingga kini belum mampu mengungkap dalang maupun pelaku penyiraman air keras ke Novel. Padahal, sketsa terduga pelaku sudah disebar dan pemeriksaan puluhan saksi sudah dilakukan.(JMS)