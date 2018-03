Polisi tak Bersandiwara Usut Kasus Novel

Wakapolri Komjen Syafruddin menepis tudingan Amien Rais yang menyatakan polisi hanya bersandiwara dalam pengusutan kasus Novel Baswedan. Ia menegaskan, pihaknya akan menuntaskan kasus tersebut."Tidak ada, ya kalau sandiwara polisi enggak mau dikontrol dan diawasin," kata Syafruddin di Masjid Al Azhar, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Maret 2018.Ia menyebut penuntasan kasus ini penuh pengawasan. Ombudsman, Komnas HAM, koalisi masyarakat sipil dan media ikut mengawasi kinerja Polri. Sehingga, menurutnya tak ada alasan untuk main-main."Ini kan dikontrol oleh Ombudsman, Komnas, apa-apa semua. Media apalagi, siapa yang mau main-main? Enggak ada yang main-main, serius-serius," imbuh Syafruddin.Jenderal bintang tiga ini berjanji akan mengungkap penyiraman air keras pada Novel. Menurutnya, tak ada itikad membedakan kasus Novel dengan kasus yang lain.Hanya memang, pengungkapan kasus penyiraman air keras ke wajah Novel itu butuh waktu, karena keterbatasan sumber penyelidikan. Syafruddin menyebut Polda Metro Jaya proaktif dalam kasus ini, ada progres yang dilaporkan pada Polri."Sudah ada semua dan bolak-balik tiap bulan kan Kapolda metro datang ke KPK," tandasnya.(DMR)