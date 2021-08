20 Konten Video M Kece Dihapus Kominfo

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pernyataan M Kece (MK) yang dinilai menghina agama Islam menuai kecaman dari masyarakat, khususnya umat muslim. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memblokir 20 konten M Kece yang diunggah dalam akun YouTube pribadinya."Dari 400 video yang telah diposting saudara MK, ada 20 video yang sudah diblokir atau di-take down (hapus)," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Agustus 2021.Menurut Ramadhan, video M Kece berpotensi menimbulkan kegaduhan dan memecah belah bangsa. Polri disebut tidak akan membiarkan itu terjadi."Maka dilakukan analisis, dilakukan verifikasi untuk take down, yang melakukan take down itu kewenangannya di Kementerian Kominfo," ujar Ramadhan.Ramadhan mengatakan sebelumnya Polri mengajukan permintaan penghapusan konten ke Kominfo. Lalu, Kominfo menindaklanjuti dengan mengajukan ke pihak YouTube. Dia menegaskan Polri dan pemerintah tidak akan membiarkan konten-konten sensitif merusak kerukunan umat beragama di Tanah Air."Video itu saat ini tulisannya not available. Contoh video misalnya dilakukan saudara MK terhadap kitab kuning. Coba dilihat, maka tidak ada lagi," tuturnya.Polisi menaikkan kasus penghinaan agama Islam itu ke penyidikan setelah menggelar perkara. Penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat M Kece.Sebelumnya, polisi telah memeriksa pelapor dan saksi ahli dari Informasi dan Teknologi (IT), bahasa Indonesia, serta hukum agama. Kemudian, mengantongi bukti pernyataan M Kece yang dianggap menghina agama Islam.Meski naik sidik, status M Kece masih terlapor. Dia berpotensi menjadi tersangka setelah menjalani pemeriksaan.YouTuber M Kece viral di media sosial akibat ucapannya yang kontroversial dan menimbulkan berbagai kecaman. M Kece dinilai menistakan agama Islam, salah satunya menyelewengkan ucapan salam.M Kece mengubah kata 'Muhammad' menjadi 'Yesus'. Hal itu membuat umat muslim marah hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecamnya."Assalamualaikum, warrahmatuyesus wabarakatu," ujar Kece dalam video yang diunggahnya di channel YouTube.Tak hanya itu, Kece mengubah beberapa kalimat dalam ajaran Islam yang menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Dia menyelewengkan nama Rasulullah layaknya seorang muslim sedang menyampaikan khotbah."Alhamduyesus hirabbilalamin, segala puji dinaikan kehadiran Tuhan Yesus, bapak di surga yang layak dipuji dan disembah," kata Muhammad Kece sebelum memulai pidatonya.