Pembekuan JAD Mempermudah Kerja Polri

Langkah Mabes Polri menindak kelompok radikal semakin mudah dengan dibekukannya organisasi Jamaah Ansharud Daulah (JAD). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan JAD terbukti bersalah melakukan tindakan terorisme oleh dan atas nama korporasi."Pembubaran JAD ini akan memudahkan Polri melakukan penindakan ke depan. Mana orang atau kelompok yang terafiliasi dengan JAD," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto ditemui dalam forum diskusi pengamanan Asian Gemes di Hotel Amarossa, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.Penindakan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme). Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror bisa leluasa menginterogasi pihak yang dicurigai bakal meneror.PN Jakarta Selatan menyatakan terdakwa JAD yang diwakili Zainal Anshori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak terorisme yang dilakukan oleh dan atas nama suatu korporasi."Menetapkan dan membekukan organisasi JAD yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State in lraq and Syria) atau DAESH (Al-Dawla Ill-Sham) atau ISIL (Islamic State of Iraq and levant) atau IS (Islamic State) dan menyatakan sebagai korporasi yang terlarang," kata Hakim ketua Aris Bawono saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 31 Juli 2018.JAD juga diharuskan membayar denda sejumlah Rp5 juta. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp5 juta," tambah Hakim Aris.Hakim menilai JAD terlahir sebagai korporasi teror. Organisasi pimpinan Aman Abdurrahman itu terbukti melakukan sejumlah teror yang menimbulkan korban.Dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.Hal-hal yang memberatkan perbuatan JAD menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat. "Keadaan yang meringankan tidak ditemukan," ucap hakim.JAD dinilai bersalah melanggar Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003.(OJE)