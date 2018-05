Besok Novel Hadiri Pemilihan Ketua Wadah Pegawai KPK

: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan akan menghadiri Musyawarah Umum Anggota Wadah Pegawai KPK dan proses peralihan pengurus WP periode 2016-2018 dengan para calon Ketua WP pada Rabu, 3 Mei 2018. Novel hadir selaku ketua wadah pegawai untuk periode 2016-2018."Jadi besok Novel direncanakan akan ke sini, semoga bisa datang dan dalam keadaan sehat untuk kembali bekerja," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 2 Mei 2018.Febri mengatakan, jika tidak ada kendala atau perubahan pada kondisi mata kiri Novel, kemungkinan dalam waktu dekat penyidik senior itu akan kembali bertugas di lembaga Antikorupsi."Izin untuk bekerja, izin untuk istirahat karena sakit itu kemarin diberikan sekitar satu bulan sampai dengan tanggal 18 ini," ujarnya.Menurut Febri, nantinya Novel akan kembali bertugas di Direktorat Penyidikan. Novel bakal kembali menduduki jabatannya yang dulu yakni sebagai kepala satuan petugas."Tentu kembali ke Direktorat Penyidikan dalam posisi sebagai kepala satgas di sana dan proses lebih lanjut akan dilakukan di internal," pungkasnya.(HUS)