Polisi Bongkar Perdagangan Manusia Modus Pengiriman TKI

Bareskrim Polri membongkar jaringan perdagangan manusia dengan modus mempekerjakan korban sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia dan Timur Tengah. Ada tiga jaringan yang ditangkap dalam kasus ini.Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak menjelaskan, jaringan pertama yang diungkap yakni jaringan Timur Tengah yang dilakukan oleh PT Kensur Hutama dengan modus perlindungan pekerja migran. Ada tiga orang tersangka yang ditangkap dalam jaringan ini.Kedua, yakni jaringan Malaysia dengan modus pemberangkatan TKI non-prosedural. Ada dua tersangka yang ditangkap. Selanjutnya, jaringan Timur Tengah dengan modus perlindungan pekerja migran Indonesia non-prosedural oleh WNA Suriah."Dua orang tersangka untuk jaringan Timur Tengah WNA Suriah," kata Herry di Gedung Bareskrim Polri, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Senin 23 April 2018.Pengungkapan kejahatan kemanusiaan jaringan PT Kensur Hutama ini bermula saat salah satu korban kabur dari rumah majikannya di Jeddah, Arab Saudi. Korban asal Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu melarikan diri usai menerima perlakuan tak manusiawi juga pelecehan seksual oleh majikannya.Herry mengatakan, oleh komplotan pelaku, korban dijanjikan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Riyadh menggunakan visa cleaning service. "Selama bekerja, korban tidak menerima gaji serta mendapat perlakuan tidak manusiawi yakni pelecehan seksual oleh majikan," ujarnya.Tiga tersangka dalam jaringan ini, yakni Komisaris dan Pemilik PT Kensur Hutama, Ali Idrus, H Sahman sebagai sponsor daerah NTB, dan Muhammad Reza sebagai sponsor dan penghubung antara sponsor NTB dengan PT Kensur Hutama. Ali Idrus diketahui telah memberangkatkan 710 TKI sejak 2015 hingga Maret 2018.Sementara itu, untuk jaringan Malaysia, para tersangka menggunakan modus menjanjikan korban pekerjaan di pabrik sarung tangan dengan gaji 74 ringgit Malaysia per hari atau setara Rp7 juta per bulan. Namun, gaji yang diterima korban tak sesuai, dan hanya menerima Rp1,1 juta per bulan.Polisi mendapati 10 korban dalam jaringan ini. Selain gaji tak sesuai, para korban juga mendapat tempat tinggal tak layak. "Tak ada ventilasi udara, bau, dan kasur yang kotor dan penuh kutu."Dua orang tersangka dari jaringan Malaysia yakni Direktur PT Darusalam Samudra Jaya Joko Eko Supriyanto, dan seseorang bernama Kade Aridina. Joko berperan sebagai pengirim TKI, sementara Kade berperan membawa 10 korban ke Malaysia.Sedangkan, modus pelaku jaringan Timur Tengah Suriah yakni menjanjikan korban pekerjaan di Dubai dan diberangkatkan menggunakan calling visa. Korban juga diiming-imingi gaji 1.000 Dirham atau setara Rp4 juta. Namun, nyatanya malah dibawa ke Suriah, lalu dikirim ke Sudan, dan tak mendapat gaji sesuai janji.Dua tersangka dalam jaringan ini, yaitu H Budi Setiawan yang berperan sebagai sponsor, dan Mohammad Al Ibrahim, warga Suriah yang berperan sebagai agensi TKI.Jaringan ini terbongkar setelah salah seorang korban bernama Aisah Susilawati melarikan diri dari rumah majikanya di Sudan. Korban kabur lantaran selama bekerja tidak pernah diberikan upah. Korban juga bekerja melebihi batas waktu normal atau sekitar 20 jam."Sehingga korban tidak kuat dan melarikan diri dari rumah majikannya. Korban diantarkan pihak kepolisian Sudan menuju KBRI Khartoum dan dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 28 Februari 2018," jelasnya.Seluruh tersangka dari tiga jaringan ini dijerat dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Khusus jaringan Malaysia, polisi juga menjerat tersangka dengan Pasal 102 ayat 1 huruf B UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Polisi menambahkan pula Pasal 81 UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 huruf E KUHP bagi tersangka jaringan Timur Tengah.(AGA)