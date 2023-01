Ahli Kubu Ricky Rizal Yakin Hasil Tes Poligraf Jadi Bukti Sah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ADN)

Jakarta: Ahli hukum pidana dari Universitas Bhayangkara (Ubara) Solahudin menilai hasil tes poligraf bisa dijadikan bukti yang sah dalam persidangan. Solahudin merupakan ahli yang dihadirkan dari kubu terdakwa Ricky Rizal dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir J "Alat bukti yang sah itu, yang akan dinilai oleh hakim," kata Solahudin saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu, 4 Januari 2023.Ia menilai hasil tes poligraf sejatinya sudah diuji oleh ahli di bidangnya. Selain itu, hasil tes juga sudah dibeberkan dalam persidangan."Karena keterangan ahli itu disumpah, jadi tes poligraf ketika sudah memenuhi syarat, validitas, terpenuhi kriteria," ucap Solahudin.Solahudin mengatakan tes poligraf sejatinya relevan digunakan dalam perkara ini. Data hasil tes poligraf untuk membuat terang perkara dan mengungkap pihak yang diduga tidak jujur."Relevan enggak digunakan untuk kasus ini? Oh relevan. Karena ada kaitannya dengan bohong-bohong dan macam-macam. Ditambah dengan keterangan ahli di bidang itu dan ahli itu disumpah di depan hakim," ujar Solahudin.Sebelumnya, ahli poligraf dari Polri, Aji Febrianto, membeberkan hasil tes poligraf para terdakwa kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Salah satu terdakwa, Ferdy Sambo , mendapat skor minus 8.Sementara, istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi mendapat skor minus 25. Skor minus itu menandakan bahwa mereka terindikasi berbohong.Kemudian, Bharada E memperoleh skor plus 13. Sedangkan, terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf menjalani dua kali pemeriksaan.Skor Ricky Rizal pemeriksaan pertama yakni plus 11 dan pemeriksaan kedua plus 19. Sedangkan, Kuat Ma'ruf pada pemeriksaan pertama mendapatkan skor plus 9 dan pemeriksaan kedua sejumlah minus 13.Ricky Rizal didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, dan Kuat Ma'ruf.Pada perkara tersebut, mereka didakwa melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 KUHP. Sementara itu, Ferdy Sambo juga didakwa menghalangi penyidikan atau obstruction of justice dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.Ferdy Sambo didakwa melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 subsider Pasal 48 Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Atau diancam dengan pidana dalam Pasal 233 KUHP subsider Pasal 221 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.