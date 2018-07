Peredaran Ribuan Ekstasi Digagalkan

Peredaran 2.915 butir ekstasi asal Perancis berhasil digagalkan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Argo Yuwono menyebut pihaknya mengungkap keterlibatan narapidana dalam kasus itu.AS, seorang narapidana Lapas Cipinang untuk kasus pencucian uang yang ditangani Bareskrim Polri, diketahui mengarahkan RS yang masih berusia 17 tahun. Sedangkan AS dikendalikan warga negara Nigeria."Barang ini adalah ekstasi langsung dari Perancis. Modusnya adalah pengiriman paket," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018.Ribuan butir barang haram itu dimasukkan dalam paket pakaian anak-anak. Barang tersebut rencananya diedarkan di Jakarta."Setelah dapat informasi itu, kita lakukan penyelidikan dan identifikasi datangnya barang itu kapan dan menggunakan apa," ucap Argo.Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Dony Alexander mengatakan RS ditangkap beberapa waktu lalu di depan rumah makan kawasan Pejompongan, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas menyita ribuan butir ekstasi yang dikemas dalam paket pakaian anak."Saat itu kami dapatkan satu buah bungkusan kotak ini, kami cek ternyata berisi narkotika jenis ekstasi," ungkap Dony.RS kemudian mengaku disuruh AS yang masih menjadi narapidana. AS pun tak menampik perbuatan itu. Polisi kini mengejar warga Nigeria yang menjadi otak peredaran narkotika itu.Tersangka akan dijerat Pasal 114 juncto Pasal 132 subsider Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.(OJE)