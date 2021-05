Anak Legislator Terduga Pemerkosa Menyerahkan Diri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Terduga pemerkosa yang juga anak anggota DPRD Kota Bekasi, AT, 21, menyerahkan diri. Pelaku diantar keluarganya ke Polres Bekasi Kota “Diserahkan keluarganya dan pengacaranya jam 04.00 WIB subuh tadi,” kata Kepala Sub Bagian Humas Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing Andari, saat dihubungi, Jumat, 21 Mei 2021.Saat ini AT masih diperiksa penyidik. Kasus itu rencananya diekspos dalam waktu dekat.“Pokoknya lagi diperiksa dulu,” ujar dia.Sebelumnya, AT dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual terhadap PU, 15. AT dilaporkan orang tua korban LF, 47. Laporan terdaftar dengan Nomor LP/971/K/IV/2021/SPKT/Restro Bekasi Kota."Benar, ada laporan. Masih didalami oleh Unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota," kata Kepala Sub Bagian Humas Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing Andari, saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, 14 April 2021.(Baca: Diduga Lecehkan ABG, Anak Anggota DPRD Bekasi Dilaporkan ke Polisi LF menyebut dugaan pelecehan seksual itu bermula saat anaknya, PU, menjalin kasih dengan AT selama sembilan bulan. Namun, LF tidak mengetahui pasti waktu tindakan asusila yang diterima anaknya.Kasus pelecehan seksual diketahui ketika PU bercerita kepada LF. PU mengaku sering mendapat tindakan kekerasan oleh AT.PU juga mengaku telah disetubuhi AT. LF bersama anaknya langsung melaporkan kasus tersebut ke polisi."Kemarin pas di polisi anak saya mengaku sudah disetubuhi sama terduga pelaku, pertama tindak kekerasan lalu pemaksaan untuk bersetubuh, karena anak saya awalnya menolak tidak mau diajak berhubungan intim," kata LF di Polres Metro Bekasi Kota.LF turut menyerahkan visum dan baju anaknya sebagai barang bukti. Hal itu untuk keperluan penyelidikan polisi.Sementara itu, Partai Gerindra meminta kasus itu tak dikaitkan dengan partai atau institusi. Pasalnya, AT merupakan anak anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Gerindra."Enggak ada kaitannya dengan DPRD (Kota Bekasi), enggak ada kaitannya sama partai (Gerindra), " kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Mei 2021.(REN)