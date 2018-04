Kejagung Geram Tersangka Korupsi Dana Pensiun Pertamina Lolos

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Edward Seky Soeryadjaya. Edward adalah tersangka dugaan korupsi pengelolaan Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) senilai Rp1,4 triliun di PT Sugih Energy Tbk (SUGI).Menanggapi putusan itu, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pihaknya bakal menunggu keputusan dari Pengadilan Tipikor, Jakarta. Pasalnya kasus tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan."Kita tunggu bagaimana keputusan hakim Tipikor karena sudah kita limpahkan ke sana. Tanggung jawab yuridisnya sudah beralih ke Pengadilan Tipikor," kata Jaksa Agung, HM Prasetyo, di Kejagung, Jakarta, Jumat, 27 April 2018.Prasetyo kecewa dengan putusan hakim tunggal PN Jaksel Aris Bawono Langgeng yang mengabulkan permohonan praperadilan Edward. Ia menegaskan, proses penyelidikan kasus ini sudah dilakukan dengan sangat matang."Perkara ini sudah dilakukan penyelidikan cukup lama, prosesnya sangat panjang dan memakan waktu. Tentunya Jaksa tidak sembarangan untuk menyimpulkan berkas sudah lengkap, dilimpahkan ke pengadilan. Bahkan penetapan tersangkanya kami yakin punya alat bukti yang cukup," pungkas Prasetyo.Prasetyo menegaskan, Kejagung akan melawan keputusan hakim PN Jaksel melalui jalur-jalur yang ada. Ia yakin hakim PN Jaksel menggugurkan status tersangka Edward karena masalah formalitas, bukan substansi perkara."Kita akan lawan keanehan dan kejanggalan seperti ini. Semua prosedur akan kami lalui, kami akan selamatkan uang rakyat. Kita punya keyakinan praperadilan itu hanya menyangkut masalah formal bukan materi pokok perkara," tegas Prasetyo.Kasus korupsi ini bermula ketika Edward yang juga pemegang saham mayoritas PT Sugih Energy, Tbk dengan kode saham SUGI, berkenalan dengan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, Muhammad Helmi Kamal Lubis.Perkenalan itu dimaksudkan agar dana pensiun Pertamina membeli saham SUGI. Selanjutnya, Edward menginisiasi Helmi untuk melakukan pembelian saham SUGI total sejumlah 200 miliar lembar saham SUGI senilai Rp601.000.000.000 melalui PT Millenium Danatama Sekuritas.Kemudian, atas permintaan Ortus Holding, Ltd, uang yang diterima oleh PT Millenium Danatama Sekuritas dari hasil transaksi penjualan saham SUGI Dana Pensiun Pertamina, dipergunakan untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban pinjaman/kredit dari Ortus Holding, Ltd. Yakni, pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI milik Ortus Holding, Ltd, total sejumlah Rp51.739.571.543; pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI milik Ortus Holding, Ltd, total sejumlah Rp10.605.707.240.Kemudian, pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI milik Ortus Holding, Ltd, total sejumlah Rp52.650.325.000; pembayaran kewajiban Sunrise Aseet Grup Limited kepada Credit Suisse total sejumlah Rp29.260.000.140; dan pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI dari Ortus Holding, Ltd, total sejumlah Rp461.431.732.175. Hasil pemeriksaan BPK, didapatkan nilai kerugian keuangan negara sebanyak Rp599.426.883.540.(FZN)