KPK Akui Peran Novel Dalam Penangkapan Nurhadi

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui peran Penyidik Senior KPK Novel Baswedan sebagai salah satu penangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. KPK mengapresiasi kinerja Novel."Kami apresiasi kepada semua anggota tim, termasuk pada Mas Novel," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Selasa 2 Juni 2020.Ghufron tak bisa memastikan Novel yang memimpin penangkapan Nurhadi. Dia hanya menyebut Novel memiliki andil dalam penangkapan.Baca: Novel Baswedan Disebut Pimpin Penangkapan Nurhadi Novel Baswedan disebut memimpin penangkapan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Hal ini diungkapkan mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto."Bravo. Binggo. Siapa nyana. Novel Baswedan pimpin sendiri operasi dan berhasil bekuk buronan KPK, Nurhadi, mantan Sekjen MA," cuit Bambang dalam akun twitter pribadinya, @sosmedbw, Selasa, 2 Juni 2020.Bambang mengungkapkan penangkapan Nurhadi atas informasi masyarakat. Penangkapan itu turut disaksikan rukun tetangga (RT) setempat.Baca: Balada Penangkapan Nurhadi KPK akhirnya menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, dan menantunya Rezky Herbiyono di Jakarta Selatan. Keduanya ditangkap setelah masuk daftar pencarian orang (DPO) atau menjadi buron sejak pertengahan Februari 2020."Apresiasi dan penghargaan kepada rekan-rekan penyidik dan unit terkait lainnya yang terus bekerja," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango melalui pesan singkat di Jakarta, Senin, 1 Juni 2020Nawawi masih enggan membeberkan informasi mendalam terkait penangkapan dua buronan itu. KPK akan melakukan konferensi pers penangkapan dua orang itu hari ini, Selasa 2 Juni 2020.(SUR)