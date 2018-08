Perempuan Tewas di Hotel Time Out belum Pasti WNA

: Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Tahan Marpaung menyebut perempuan yang tewas di kamar 202 Hotel Time Out, Gambir, Jakarta Pusat, belum pasti warga negara asing (WNA) asal China. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut."Belum tahu (WNA China atau bukan), masih diselidiki. Belum (bisa dipastikan), belum pasti," ujar Tahan saat dihubungi Medcom.ID, Selasa, 28 Agustus 2018.Tahan juga belum mau mengungkap lebih jauh terkait penyelidikan yang sedang berlangsung. Dia khawatir informasi itu bakal membuat pelaku kabur."Nanti kalau sudah tertangkap (pelaku) kita rilis ya. Sekarang lagi penyelidikan, belum bisa kita kasih tahu," imbuh Tahan.(Baca juga: Mayat Wanita Ditemukan di Hotel Time Out Gambir LH ditemukan tewas di kamar nomor 202 Hotel Time Out pada Minggu, 26 Agustus 2018. Dia diduga dibunuh tiga hari sebelum penemuan."Diduga sudah membusuk selama tiga hari," kata Kapolsek Metro Gambir AKBP Yohanes Kindangen.Dalam penyelidikan kasus ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi dari staf hotel. Selain itu, juga telah memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) di hotel tersebut.(REN)