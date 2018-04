Mata Kiri Novel Sudah Bisa Melihat Huruf

Kondisi mata kiri penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan berangsur membaik. Novel sudah dapat melihat bahkan kembali mengenali huruf dalam jarak dekat."Jadi sudah bisa melihat huruf-huruf dalam jarak sekitar dua jengkal ya dari mata ke kertas yang ia pegang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 4 April 2018.Menurut Febri, huruf yang dapat dilihat Novel tak hanya berukuran besar tapi juga kecil. Bahkan, huruf-huruf itu bisa dilihat penyidik senior KPK tanpa menggunakan lensa mata melainkan kacamata."Novel menggunakan kacamata untuk tes vision, tes itu jadi mata kanannya ditutup sedangkan mata kiri bisa melihat di kacamata itu, kacamata tanpa lensa ya untuk tes itu dan Novel sudah bisa mengenali huruf," ujarnya.Kendati begitu, Febri memastikan Novel belum bisa pulang ke Indonesia sesuai jadwal. Novel, kata dia, masih harus menunggu kepastian dan beberapa hal dari pihak rumah sakit Singapura."Nanti saya informasikan lagi perkembangannya nya kapan tepatnya Novel akan kembali ke Indonesia," ucap dia.Namun, Febri menegaskan, mata kiri Novel pasca-operasi memperlihatkan perkembangan yang signifikan. "Dari sama sekali tidak bisa melihat dan setelah operasi kemudian ada perkembangan melihat bayangan kemudian sampai sekarang sudah bisa mengenali huruf yang ada di kertas yang ia pegang," pungkasnya.(DRI)