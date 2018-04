Novel Segera Kembali Bertugas

Perkembangan kesehatan mata kiri penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menggembirakan. Novel bisa kembali bertugas di KPK dalam waktu dekat."Hasil pemeriksaan untuk mata kiri menunjukkan perkembangan yang bagus dan membaik," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin, 30 April 2018.Namun, perkembangan kesehatan harus terus dipantau karena mata kanan Novel belum menunjukkan perubahan signifikan. Terlebih, dokter telah memberikan surat keterangan agar Novel beristirahat sampai 18 Mei 2018."Sekarang Novel menggunakan kacamata dan mata kiri sudah bisa membaca buku dalam jarak dan ukuran huruf yang wajar," ucap Febri.Novel dipastikan sudah bisa beraktivitas. Ia berencana menghadiri Musyawarah Umum Anggota Wadah Pegawai KPK dan proses peralihan pengurus WP yang lama (Periode 2016-2018) dengan para calon Ketua WP, Rabu, 3 Mei 2018."Sesuai dengan PP SDM KPK dan AD/ART WP, maka pengurus dipilih kembali setiap 2 tahun. Pada Mei ini direncanakan pemilihan Ketua WP periode 2018-2020," beber Febri.(OJE)