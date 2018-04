Kejagung Nilai Putusan Praperadilan Edward tak Lazim

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Edward Seky Soeryadjaya. Edward adalah tersangka dugaan korupsi pengelolaan Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) senilai Rp1,4 triliun di PT Sugih Energy Tbk (SUGI).Jaksa Agung HM Prasetyo menanggapi sinis putusan yang diketok oleh hakim tunggal PN Jaksel Aris Bawono Langgeng sejak Senin, 23 April 2018 lalu."Ini adalah suatu ujian bagi penegak hukum yang baik di Indonesia oleh Kejaksaan. Saya tadi katakan ujian, karena putusan prapreradilan itu aneh bin ajaib," kata Jaksa Agung HM Prasetyo, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat 27 April 2018.Prasetyo mengatakan kasus yang menjerat Edward sudah ditangani oleh Kejagung sejak tahun lalu. Mantan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, Helmy Kamal Lubis yang didakwa melakukan korupsi bersama-sama dengan Edward bahkan sudah divonis bersalah oleh majelis hakim Tipikor dan diganjar 5,5 tahun penjara."Lalu kok ini Edward dimenangkan dalam praperadilan, aneh enggak tuh? Perkara sudah dilimpahkan ke Tipikor pada 18 April, Pengadilan Tipikor mengaggendakan sidang itu Mei, eh pada 23 April hakim praperadilan memutuskan dan mengabulkan gugatan praperadilan Edward. Aneh bin ajaib kan?," pungkas Prasetyo.Kasus korupsi ini bermula ketika Edward yang juga pemegang saham mayoritas PT Sugih Energy, Tbk dengan kode saham SUGI, berkenalan dengan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, Muhammad Helmi Kamal Lubis.Perkenalan itu dimaksudkan agar dana pensiun Pertamina membeli saham SUGI. Selanjutnya, Edward menginisiasi Helmi untuk melakukan pembelian saham SUGI total sejumlah 200 miliar lembar saham SUGI senilai Rp601.000.000.000 melalui PT Millenium Danatama Sekuritas.Kemudian, atas permintaan Ortus Holding, Ltd, uang yang diterima oleh PT Millenium Danatama Sekuritas dari hasil transaksi penjualan saham SUGI Dana Pensiun Pertamina dipergunakan untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban pinjaman/kredit dari Ortus Holding, Ltd. Yakni, pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI milik Ortus Holding, Ltd, total sejumlah Rp51.739.571.543, pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI milik Ortus Holding, Ltd, total sejumlah Rp10.605.707.240.Kemudian, pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI milik Ortus Holding, Ltd, total sejumlah Rp52.650.325.000, pembayaran kewajiban Sunrise Aseet Grup Limited kepada Credit Suisse total sejumlah Rp29.260.000.140, dan pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI dari Ortus Holding, Ltd, total sejumlah Rp461.431.732.175. Hasil pemeriksaan BPK, didapatkan nilai kerugian keuangan negara sebanyak Rp599.426.883.540.(FZN)