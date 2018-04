Penyuplai Sabu ke Riza Shahab Terancam Hukuman Penjara 5 Tahun

Polda Metro Jaya mengamankan tiga orang yang menyuplai narkoba kepada artis Riza Shahab dan Reza Alatas. Setelah dilakukan tes urine, ketiga pelaku positif menggunakan narkoba."Setelah dicek tiga tersangka, tes urine positif (narkoba)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Gedung Ditnarkoba Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu 15 April 2018.Argo mengatakan ketiga pelaku akan dijerat dengan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka terancam hukuman lima tahun penjara atau lebih.Dari keterangan tersangka, mereka mengaku baru menjadi pengedar dalam satu bulan belakangan. Namun pihak kepolisian masih mendalami pengakuan dari para tersangka."Setelah kita tanyakan lagi bahwa tersangka YG, itu baru empat kali menjual. Tersangka MS (mengaku) baru sebulan, tersangka IS dapat barang dari Jakarta. Tapi kita tidak percaya begitu saja, maka akan dalami," jelas dia.Sebelumnya, polisi mengamankan artis RS yang mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang berinisial YG. Tersangka YG ditangkap di Apartemen The Wave Tower Coral, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 13 April lalu.Dari YG kemudian polisi menangkap MS di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu kemarin. Dari keterangan MS, polisi kemudian memburu tersangka IS yang diamankan di Sindang Barang, Bogor Barat, Kota Bogor.Adapun total barang bukti yang disita dari ketiga jaringan pengedar ini, di antaranya adalah sabu seberat 5,5 gram, ganja kering seberat 33 gram, timbangan, alat isap sabu dan puluhan plastik klip kosong.(Des)