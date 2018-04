KontraS: Polri Jangan 'Alergi' terhadap TGPF

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani menegaskan Polri perlu mendukung pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF). Ini untuk mempercepat pengungkapan kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan."Polisi harus membuka diri, tidak alergi terhadap usulan pembentukan TGPF sebagai upaya untuk membantu, mempercepat, dan menguatkan pengungkapan kasus penyiraman air keras ke Novel," kata Yati kepada Medcom.id, Selasa, 10 April 2018.Menurut Yati, pembentukan TGPF sangat mendesak lantaran kasus Novel sudah berjalan setahun, tetapi tidak ada kemajuan. Apalagi, penyerang Novel hingga kini juga belum mampu diungkap penyidik Polri."Jangankan menemukan pelaku intelektual, menemukan pelaku lapangan saja belum berhasil," imbuh Yati.Yati memandang berbagai bentuk potensi konflik kepentingan antara KPK dan Polri selama ini seharusnya tidak mempengaruhi penyidikan kasus Novel. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun perlu memeriksa penyidikan kasus penyerangan yang terjadi 11 April 2017."Waktu satu tahun adalah waktu yang cukup bagi Kapolri untuk mengevaluasi kemandekan pengungkapan kasus ini," ujar Yati.(OGI)