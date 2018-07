Integritas Novel Dianggap Melebihi Jenderal

Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto memuji penyidik KPK Novel Baswedan. Bagi Bambang, Novel adalah sosok berintegritas yang menjunjung pemberantasan korupsi di Tanah Air."Integritas sesuatu yang menghidupkan dan memberi harapan, seluruh teman di sini jaga integritasnya. Novel hadir bagian dari integrigas. Pangkat mayor, kelakuan di atas jenderal," kata Bambang di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 27 Juli 2018.Bambang meminta Lembaga Antirasuah terus mengasah taringnya dalam memberantas korupsi. Apalagi, sejumlah lembaga pemberantasn korupsi lain kerap dijegal.Tugas KPK, kata dia, kian berat. Terlebih, para koruptor tengah berkonsolidasi menyatukan kekuatan. Mereka, sebut Bambang, siap menjegal KPK."Tekad kuat kita bisa membebaskan bangsa ini, enggak ada pilihan lain. Kita bagian dari gerakan, masyarakat adalah kita. Selamat datang Novel, siapa pun akan kita taklukan," jelas Bambang.Penyidik senior KPK, Novel Baswedan, kembali bekerja setelah hampir 16 bulan absen dari tugasnya. Novel harus menjalani perawatan medis usai disiram air keras oleh orang tak dikenal.Selain Bambang Widjojanto, kehadiran Novel di KPK disambut Ketua KPK Agus Rahardjo dan mantan pimpinan KPK Abraham Samad. Mereka menyambut hangat kedatangan Novel."Selamat datang Novel untuk kembali bertugas di KPK. Anda adalah warga kami, insan KPK, tetap bertugas di tempat semula tanpa mutasi," kata Agus.(OGI)