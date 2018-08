Lyra Virna Tagih Penyelesaian Kasus Dugaan Penipuan Ibadah Umrah

: Artis Lyra Virna bersama suaminya Fadlan Muhammad dan dua kuasa hukum mereka mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya buat menagih dugaan kasus penipuan ibadah haji yang dilakukan ADA Tours and Travel."Kedatangan kami di sini untuk melakukan monitor terhadap laporan yang kami buat, karena sudah selama satu tahun ini seolah-olah laporan berjalan di tempat. Makanya kami menanyakan sejauh mana tindakannya," kata Kuasa Hukum Lyra, Insank Nasruddin di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Agustus 2018.Lyra melaporkan pemilik ADA Tours and Travel, Lasty Annisa. Pemain sinetron itu merasa ditipu oleh Lasty.Hal ini bermula ketika Lyra bersama suaminya hendak menjalankan ibadah umrah menggunakan jasa Lasty. Namun, setelah membayar Rp203 juta, keduanya tak kunjung berangkat ke Tanah Suci.(Baca juga: Biro Umrah di Bekasi Dipolisikan karena Dugaan Penggelapan Insank menyebut, dari penjelasan penyidik kasus kliennya segera rampung. "Alhamdulillah dari pihak penyidik sudah menyampaikan, dalam waktu dekat ini akan mengirim berkas kepada pihak kejaksaan," ungkap dia.Nikolas Johan Kilikily, kuasa hukum Lyra, meminta penyidik segera menahan Lasty. Sebab, kata dia, korban penipuan bukan hanya kliennya."Karena dikhawatirkan nanti terlalu lama di luar makin banyak lagi korban-korban," tandas dia.Lyra mengaku menyerahkan seluruh proses hukum itu pada dua kuasa hukumnya. Ia berharap polisi segera menyelesaikan kasus itu."Bismillah, memang karena sudah lama sekali jadi sebenarnya sudah lelah juga makanya kita untuk saat ini full serahkan kepada kuasa hukum, agar mendesak pihak Krimum (Divisi Kriminal Umum Polda Metro Jaya) untuk segera memproses secara cepat," ucap Lyra.Lyra lebih dulu dilaporkan oleh pemilik ADA Tours and Travel Lasty Annisa ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial instagram. Lyra dilaporkan Lasty pada 19 Mei 2017. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/2424/V/2017/PMJ/Ditreskrimsus.(REN)