Kompolnas Menagih Utang Polri Mengungkap Kasus Novel

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bakal terus menagih utang Polri. Korps Bhayangkara masih harus mengungkap tuntas kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan."Saya ingin sampaikan, Kompolnas tidak pernah tinggal diam. Kompolnas tetap menganggap ini utang Polri. Harus diungkap!" tegas Bekto di Gedung Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat, 21 Desember.Bekto juga mengatakan Kompolnas melaksanakan tujuh kali gelar konstruksi. Semua itu dilakukan guna membantu membongkar kasus Novel Baswedan."Kalau Ombudsman empat kali. Jadi kami sangat serius," kata Bekto.Menurut Bekto, polisi bekerja lamban. Padahal, ada tiga poin yang bisa menjadi bukti. Sayangnya, itu tak diseriusi Polri."CCTV yang menyimpan (bukti) sampai sekarang belum bisa disita oleh polisi. Korban sampai sekarang susah diajak bicara, Kompolnas sangat mengharapkan korban mau dimana pun bisa sangat membantu proses penyidikan," tutur Bekto.Terakhir, korban belum mau bersama-sama Polri mengungkap. Itu bisa saja terjadi karena Novel tak percaya pada Polri."Kompolnas tidak akan berhenti untuk menagih terus," kata Bekto.(OJE)