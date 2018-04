Abdul Latif: Beli Mobil Segitu Enggak Susah

: Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif membantah semua kendaraan mewah yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil dari tindak pidana korupsi. Sebagai pengusaha kontraktor, dia bilang, membeli kendaraan mewah bukan hal yang sulit."Aku pengusaha, kontraktor. Kalau untuk beli mobil segitu enggak terlalu susah lah," kata Abdul Latif di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 3 April 2018.Abdul Latif hari ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Orang nomor satu di Hulu Sungai Tengah ini berkelit saat disinggung sumber uang pembelian 23 unit mobil dan 8 unit motor yang disita KPK itu berasal dari fee izin usaha pertambangan."Kalau aku menjabat dari 2016, kalau pembelian sebelum tahun 2016 ya logikanya sepeti apa," tutur dia.Kendati demikian, Abdul Latif mengaku pasrah jika seluruh aset miliknya dijual KPK untuk mengganti kerugian uang negara. "Biarlah KPK dulu melakukan penyelidikan, kalau memang itu hak aku pastilah akan dikembalikan," ucap dia.(Baca juga: Direktur PT Menara Agung Didakwa Suap Bupati Abdul Latief Rp3,6 Miliar Abdul Latif, yang juga menyandang status tersangka kasus dugaan suap pembangunan RSUD Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu, membantah semua aset miliknya berkaitan dengan sejumlah proyek di wilayah kekuasaannya."Aku bupati yang menolak tambang, jadi enggak ada perizinan, enggak ada tambang batubara, enggak ada sawit di tempat aku. Jadi kita tidak bicara tambang, tidak bicara perizinan," kata dia.KPK sebelumnya menetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif sebagai tersangka. Dia ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dan TPPU.Lembaga Antirasuah itu sudah menyita 23 unit mobil dan 8 unit motor milik Abdul Latif. Kendaraan disita lantaran diduga berkaitan dengan sejumlah kasus yang menjerat Abdul Latif sebagai tersangka.Beberapa mobil mewah yang disita dari Abdul Latif yakni BMW 640i Cpupe warna putih metalik, Toyota Vellfire ZG 2.5 A/T warna putih, Lexus Type 570 4x4 AT warna putih, Jeep Robicon model COD 4DOOR warna putih, Jeep Robicon Brute 3.6 AT warna putih, Cadilac Escalade 6.2 L warna putih, Hummer/H3 jenis Jeep warna putih.Kemudian 3 unit Toyota Hiace, Toyota Fortuner, 8 unit Daihatsu Grand Max, dan 2 unit Toyota Calya warna putih. Sedangkan, 8 unit motor yang disita di antaranya BMW Motorrad, Ducati, Husberg TE 300, KTM 500 EXT dan empat unit Harley Davidson.(Baca juga: 16 Kendaraan Mewah Bupati Abdul Latif Dibawa ke Jakarta (REN)