3 Terduga Teroris JI di Jateng Kuasai IT

Jakarta: Tim Detasemen Khusus ( Densus ) 88 Antiteror Polri menangkap AP, RR, dan NT, terduga teroris di Jawa Tengah (Jateng) pada Rabu, 22 Desember 2021. Ketiga terduga teroris jaringan Jamaah Islamiyah (JI) itu menguasai bidang informasi dan teknologi (IT)."AP perannya adalah sebagai anggota JI dengan jabatan Kepala Sub Bidang IT dalam jaringan JI Jawa Tengah," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Desember 2021.AP ditangkap di wilayah Jateng pukul 04.00 WIB pada Rabu, 22 Desember 2021. Sementara itu, RR ditangkap pukul 06.50 WIB pada hari yang sama."Keterlibatannya sebagai anggota teroris JI dan merupakan anggota Sub Bidang IT, bagian IT di kelompok jaringan JI wilayah Jateng," ungkap Ramadhan.Terakhir, NT ditangkap pukul 06.00 WIB. NT juga ahli di bidang IT."Keterlibatannya sama, selain anggota JI yang bersangkutan merupakan anggota di bidang IT dalam kelompok JI wilayah Jateng," beber Ramadhan.Baca: 3 Terduga Teroris Jaringan JI Ditangkap di Jateng Ketiga terduga teroris itu telah ditetapkan tersangka dan tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polda Jateng. Pemeriksaan itu untuk mendalami peran dan mengetahui keterlibatan pihak lain.