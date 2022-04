Tudingan Penipuan Pembelian Jam Tangan Richard Mille Dibantah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tudingan penipuan pembelian jam tangan merek Richard Mille dibantah. Operator butik Richard Mille Jakarta Yullie, menyesalkan laporan mengenai dugaan penipuan pembelian dua jam tangan seharga Rp77 miliar oleh pengusaha Tony Trisno."Pemberitaan baik di media televisi maupun media elektronik terkait pembelian jam tangan Richard Mille oleh Saudara Tony Trisno, yaitu tipe RM 56-02 Blue Sapphire Unique Piece dan tipe RM 57-03 WG Black Sapphire Dragon adalah sangat menyesatkan," ujar Yullie di Grand Hyatt, Jakarta, Jumat, 8 April 2022.Baca: Kasus Penipuan Jam Tangan Richard Mille Rp77 Miliar Diusut Menurut Yullie, Tony tidak pernah membeli jam tangan Richard Mille dari dealer di Jakarta. Pihaknya juga tak pernah menerima pembayaran dari Tony, karena barang yang dibeli berasal dari Richard Mille Asia Pte Ltd di Singapura.Hal ini, kata dia, diketahui dari surat keterangan Richard Mille Asia Pte Ltd tertanggal 2 September 2021 yang dibuat di hadapan Lee Meng Mew, Notaris Publik di Republik Singapura. Richard Mille Asia Pte Ltd, kata Yullie, juga menyatakan telah menerima pembayaran SGD6.805.400 atas pembelian kedua jam tangan itu."Richard Mille Asia sedang menunggu Saudara Tony Trisno untuk mengambil kedua jam tangan tersebut di Richard Mille Asia Pte Ltd di Singapura, akan tetapi entah kenapa saudara Tony Trisno tidak mau mengambil kedua jam tangan tersebut di Singapura," kata Yullie.Pihaknya sudah memberikan keterangan sebagai saksi terkait laporan Tony ke Bareskrim Polri . Klarifikasi diberikan sesuai undangan Bareskrim Polri No: B/3632/VIII/2021Dittipidum Tanggal 23 Agustus 2021 dan No: B/7918/XII/RES.1.11/2021/Dittipideksus Tanggal 8 Desember 2021.Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengusut kasus dugaan penipuan dan penggelapan jam tangan merek Richard Mille. Kasus jam tangan seharga Rp77 miliar itu dilaporkan pada Juni 2021."Penyidik sudah menerima laporan, dalam proses lidik sekarang," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 5 April 2022.Kasus ini dilaporkan oleh pengusaha Tony Sutrisno. Dia melaporkan seseorang berinisial Ric L karena merasa ditipu pembelian jam tangan mewah Richard Mille.