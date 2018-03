Polri tak Terganggu dengan Tim Pemantau Kasus Novel

Mabes Polri tak mempermasalahkan Tim Pemantau kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, yang dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Polisi akan tetap fokus bekerja menyelidiki kasus ini."Saya kira penyidik tidak akan terganggu dengan yang terjadi, kita lakukan penyidikan sesuai aturan yang berlaku," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 20 Maret 2018.Setyo berharap Tim Pemantau Komnas HAM menjalankan tugasnya sebatas dalam koridor pemantauan. "Kalau pemantau kan tidak melakukan proses penyidikan," ujarnya.Hal senada disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Mohammad Iqbal. Dia mengatakan Polri siap bekerja sama denhan Tim Pemantau, tapi sebatas pertukaran informasi. "Tukar-menukar informasi silakan tapi bukan pada teknis penyelidikan," tegas Iqbal.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk Tim Pemantau terkait kasus penyiriman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Pembentukan tim ini berdasarkan keputusan sidang paripurna Komnas HAM pada 6-7 Februari 2018.Tim ini akan bertugas selama tiga bulan. Hasil pemantauan tim nantinya akan disampaikan pada sidang paripurna dan stakeholder terkait. Tak hanya itu, tim juga bakal fokus memastikan proses hukum penyerangan terhadap penyidik senior KPK itu berjalan sesuai koridor HAM.Kemudian, proses tersebut juga harus meliputi prinsip hukum fair trial dan mengungkap hambatan-hambatan yang dialami dalam proses hukum Novel. Tim ini akan bekerja secara terbuka dan bekerja sama dengan pihak terkait. Termasuk Presiden, Kepolisian, KPK, organisasi HAM, dan masyarakat.Adapun tim terdiri dari Sandrayati Moniaga sebagai ketua, dan Ahmad Taufan Damanik, M Choirul Anam sebagai anggota. Tim melibatkan unsur tokoh masyarakat seperti Franz Magnis Suseno, Abdul Munir Mulkhan, Alissa Wahid, dan Bivitri Susanti.(YDH)