KPK Pamer Upaya Pemulihan Aset dari Kerja Sama Internasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(JMS)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya memulihkan aset dari kasus korupsi melalui kerja sama internasional. Salah satunya memulangkan aset senilai USD5,9 juta dari kasus korupsi KTP-elektronik (KTP-el) yang menggandeng badan investigasi Amerika Serikat (AS), FBI."Aset tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tinggi Indonesia dan merupakan hasil dari investigasi paralel antara KPK dan FBI," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam pertemuan tahunan The Economic Crime Agencies Network (ECAN), dikutip Jumat, 18 Maret 2022.Lili menuturkan pemerintah AS berjanji akan memfasilitasi pemulangan aset itu. Hal ini seiring dengan pihak AS yang menyetujui petisi Indonesia untuk meremisi aset tersangka yang melanggar Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) dalam kasus penyuapan dan pencucian uang yang ditangani FBI.Selain itu, kata Lili, penyidikan kasus KTP-el itu terus dilakukan. Terlebih, KPK tengah mengejar buronan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos."Satu tersangka dalam kasus ini berdomisili di luar negeri dan menjadi buronan Indonesia," ujar Lili.Baca: Proses Pemilihan Perusahaan Tanos untuk Menggarap Proyek KTP-el Diselisik Lili juga membeberkan kerja sama dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) atau KPK Singapura dan Serious Fraud Office (SFO) atau KPK Inggris untuk memulangkan aset kasus korupsi pengadaan mesin pesawat di Garuda Indonesia. Perkara itu melibatkan mantan eks Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar."Kasus tersebut merupakan hasil investigasi bersama KPK dengan CPIB Singapura dan SFO Inggris untuk kasus suap dan korupsi asing," ucap Lili.Menurut Lili, KPK membuka penyelidikan terhadap Emirsyah karena menerima informasi suap dari hasil kerja sama itu. Hasil kerja sama itu juga berhasil menyita aset Emirsyah di Singapura."Saat ini, penyitaan aset sedang dalam proses yang akan dibawa melalui jalur Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) dari otoritas pusat Indonesia ke Kejaksaan Agung Singapura," kata Lili.