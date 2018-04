Kubu Ahmad Dhani Minta Hakim Batalkan Dakwaan

: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus ujaran kebencian dengan terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo. Sidang mengagendakan pembacaan eksepsi atau bantahan terhadap dakwaan jaksa.Dalam eksepsinya, suami Mulan Jameela itu meminta hakim membatalkan dakwaan. Tim penasihat hukum Ahmad Dhani, Hendarsam Marantoko, menyebut dakwaan JPU terhadap kliennya kabur. Bukti yang dihadirkan untuk mendakwa Dhani dianggap tak sesuai."Kami mendapati surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah surat dakwaan yang kabur (obscure libel) serta tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan," kata Hendarsam saat membacakan eksepsi di Gedung PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Senin, 23 April 2018.JPU dianggap tak melampirkan bukti screenshot percakapan Ahmad Dhani dengan saksi Suryopratomo Bimo AT selaku admin akun media sosial Dhani. Bimo diketahui orang yang biasa mengunggah tulisan-tulisan Dhani ke Twitter @AHMADDHANIPRAST.Dhani membenarkan telah mengirim tulisan yang akan diunggah Bimo ke Twitter melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Namun, dakwaan jaksa dianggap tak berdasar lantaran hanya melampirkan bukti screenshot tulisan Ahmad Dhani di Twitter yang diunggah oleh Bimo."Seharusnya jaksa dalam dakwaannya menunjukkan pula kalimat yang jelas berupa screenshot WA (WhatsApp) terdakwa kepada saksi Suryopratomo Bimo AT karena hal itulah yang dapat membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan terdakwa," papar Hendarsam.(Baca juga: Ahmad Dhani Jalani Sidang Pembelaan Tim penasihat hukum juga menilai JPU tak membuktikan secara detail tulisan Dhani sama persis dengan unggahan Bimo. Dakwaan JPU dianggap tak memuat uraian yang cermat, jelas, dan lengkap yang dapat menunjukkan fakta-fakta perbuatan Dhani memenuhi unsur tindak pidana."Sehingga sudah sepatutnya surat dakwaan jaksa dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima," ujar dia.Hendarsam melanjutkan, dakwaan JPU tak sesuai dengan hasil penyidikan yang dilakukan polisi. Dalam dakwaan JPU, kata dia, jaksa menyebut ada tiga cuitan semenatara Dhani mengklaim hanya sekali menyampaikan pesan yang diunggah Bimo pada 6 Maret 2017."Sedangkan unggahan pada tanggal 7 Februari 2017 dan unggahan pada tanggal 7 Maret 2017 adalah bukan terdakwa yang menuliskan dan bukan juga saksi Suryopratomo Bimo AT, namun saksi lain yaitu ada tim medsos lainnya," beber Hendarsam.Dakwaan JPU dianggap menyimpang dari hasil penyidikan polisi. Fakta yang terjadi dinilai tak bisa dituntut dan batal demi hukum."Uraian surat dakwaan jaksa tidaklah berdasarkan fakta yang sebenarnya dan tidak sejalan dengan hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan. Hal demikian jelaslah akan menyulitkan posisi terdakwa dalam pembelaan," ujar Hendarsam.(Baca juga: Ahmad Dhani Pasrah Dhani didakwa sengaja menyebarkan ujaran kebencian. Hal itu dilakukan Dhani melalui akun twitternya @AHMADDHANIPRAST yang dibantu oleh temannya Suryopratomo Bimo pada awal tahun 2017.Dhani mengirim ujaran kebencian itu kepada Suryopratomo melalui aplikasi WhatsApp pada 7 Februari 2017. Suryopratomo selaku admin akun twitter @AHMADDHANIPRAST, kemudian menyalin dan mengunggah pesan Dhani itu ke media sosial.Akibat perbuatannya, Dhani didakwa melanggar Pasal 45A Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Ia terancam hukuman penjara enam tahun dan denda Rp1 miliar.(REN)