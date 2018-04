TGPF Diyakini Bisa Buka Fakta Baru Kasus Novel

Indonesian Corruption Watch (ICW) mendorong Presiden Joko Widodo segera membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. ICW menilai TGPF bisa menyingkap fakta baru."TGPF ini sebetulnya sudah pernah dibentuk ketika kasusnya Munir. Dalam kasus itu kan sudah menunjukkan betapa signifikannya temuan-temuan tim itu," kata peneliti ICW Lola Easter kepada Medcom.id, Selasa, 10 April 2018.Lola mengatakan, meski kewenangannya terbatas, TGPF yang pernah dibentuk dalam kasus-kasus sebelumnya sudah membuahkan hasil berupa informasi maupun fakta-fakta yang tak ditemukan penegak hukum. TGPF, ujar Lola, tak berwenang menindak maupun menyidik karena menjadi kewenangan penegak hukum."Tapi paling tidak ada informasi-informasi yang kemudian ditemukan oleh TGPF dalam kasus Munir. Artinya, ada selubung yang dibuka dan publik bisa melihat bagaimana ada kepentingan-kepentingan di luar kepentingan penegakan hukum dalam kasusnya Munir saat itu. Kami menduga hal yang sama ada dalam kasusnya Novel," jelas Lola.Lola menilai pembentukan TGPF juga mendesak lantaran penyidikan polisi jalan di tempat. Usia kasus mandek satu tahun dianggap terlalu lama. Ia menegaskan itu tak masuk akal untuk level kepolisian.Pada kesempatan berbeda, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto membantah tak serius menangani kasus Novel. Setyo memastikan Polri masih berusaha keras mengungkap kasus tersebut."Sampai saat ini tim yang dibentuk Bareskrim tetap bekerja keras menyelidiki kasus ini," ucap Setyo.(OJE)