Ketua DPR Minta Kasus Novel Segera Diselesaikan

Polisi Klaim Kerja Keras Menangani Kasus Novel

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta kasus penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan segera dituntaskan. Ia pun meminta seluruh pihak mendorong upaya penyelesaian kasus Novel."Kita menghendaki ada penyelesaian di kasus Novel Baswedan," kata Bamsoet di Kompleo Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 11 April 2018.Banyak pihak mendesak agar pemerintah segera membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) di kasus Novel. Bamsoet menyerahkan keputusan itu pada KPK dan Polri."Kita serahkan pada pihak KPK dan penegak hukum untuk mencari jalan terbaik," ungkapnya.Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal di dekat rumahnya, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, 11 April 2017. Peristiwa itu membuat kedua mata Novel hampir buta.Polri hingga kini belum mampu mengungkap dalang maupun pelaku penyiraman air keras ke Novel. Padahal, sketsa terduga pelaku sudah disebar dan pemeriksaan puluhan saksi sudah dilakukan.Hari ini, genap setahun kasus Novel bergulir. Namun, pelaku penyiraman masih jadi misteri.(AZF)