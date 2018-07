Polisi Periksa Akun @bola_gila terkait Pengubahan Skor Bola

Edit yang dilakukan akun @bola_gila - istimewa

: Penyidik Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan pada pemilik akun Instagram @bola_gila hari ini Jumat, 27 Juli 2018. Pemilik akun bakal diperiksa terkait pengubahan skor pertandingan sepak bola pada Piala Dunia 2018."Ya, agendanya begitu (pemeriksaan pemilik akun @bola_gila)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi Medcom.id, Jumat, 27 Juli 2018.Pada helatan Piala Dunia 2018, stasiun televisi Tv One menayangkan highlight pertandingan antara Argentina-Prancis dalam program Kabar Arena. Skor akhir pertandingan 3-4 dengan kemenangan Prancis.Tayangan itu lalu di-capture dan diunggah ulang di akun Instagram @bola_gila. Namun, pemilik akun mengubah skor menjadi 4-3 dengan kemenangan Argentina.Tak cuma itu, dalam foto yang diunggah memunculkan salah satu presenter Tv One, Sandra Olga. Padahal, saat itu bukan Sandra yang bertugas.Terkait editan itu, pihak TV One melaporkan akun @bola_gila. Laporan teregister di LP/3427/VII/2018/PMJ/Ditreskrimsus.Akun @bola_gila dilaporkan atas dugaan menyebarkan informasi bohong dan ujaran kebencian seperti yang tertuang dalam Pasal 35 juncto Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 36 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. "Saat ini masih diselidiki," ujar Argo.(REN)