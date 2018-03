Lyra Virna Akan Ajukan Saksi untuk Meringankan

Polisi masih melakukan penyidikan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan artis Lyra Virna.Kuasa Hukum Lyra, Razman Nasution mengatakan, postingan yang dilakukan kliennya itu seharusnya masuk dalam kategori presumption of innocence atau praduga tak bersalah."Makanya dari pihak kami, kami meminta dan tadi sudah disetujui akan ada ahli dari pihak kami dan juga saksi, supaya proses ini benar-benar sesuai dengan law is justice the clear itu, penerapan hukum yang benar itu," kata Razman di Polda Metro Jaya, Kamis, 22 Maret 2018.Razman menjelaskan, Lyra sudah diperiksa oleh penyidik Subdit IV Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan pada Kamis kemarin. Razman menyebut kliennya itu dicecar sebanyak 35 pertanyaan oleh penyidik."Seluruhnya ada 35 pertanyaan, dan itu di seputaran isi dari instagram, dari mbak Lyra Virna yang dilaporkan oleh saudara Lasty Annisa," ungkap Razman.Sementara itu usai menjalani pemeriksaan, Lyra Virna hanya mengucap rasa syukur saat dicecar pertanyaan oleh wartawan. Ia mengaku akan menyerahkan segalanya kepada yang Esa, meskipun statusnya saat ini sudah tersangka."Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas semua keadaan baik maupun buruk," ungkap Lyra.Sebelumnya Lyra dilaporkan Lasty ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Lyra dilaporkan Lasty pada 19 Mei 2017. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/2424/V/2017/PMJ/Ditreskrimsus.(DEN)