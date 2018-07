Pemilik Akun @bola_gila Mangkir

: Pemilik akun Instagram @bola_gila mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Dua orang pemilik akun itu mengaku sedang bekerja."Yang bersangkutan tidak datang karena bekerja dan tentunya nanti akan kita cek lagi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 27 Juli 2018.Sedianya, kedua orang itu bakal diperiksa terkait pengubahan skor pertandingan bola Piala Dunia 2018.Selain memeriksa pemilik akun, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan pada pihak pelapor, yakni Tv One. Tiga orang hadir dalam pemeriksaan."Dari Tv One sudah datang tiga orang, sudah kita mintai klarifikasi," ungkap Argo.Pada helatan Piala Dunia 2018, stasiun televisi Tv One menayangkan highlight pertandingan antara Argentina melawan Prancis dalam program Kabar Arena. Skor akhir pertandingan 3-4 dengan kemenangan Prancis.Tayangan itu lalu di-capture dan diunggah ulang di akun Instagram @bola_gila. Namun, pemilik akun mengubah skor menjadi 4-3 dengan kemenangan Argentina.Tak cuma itu, dalam foto yang diunggah memunculkan salah satu presenter Tv One, Sandra Olga. Padahal, saat itu bukan Sandra yang bertugas.Terkait editan itu, pihak TV One melaporkan akun @bola_gila. Laporan teregister di LP/3427/VII/2018/PMJ/Ditreskrimsus.Akun @bola_gila dilaporkan atas dugaan menyebarkan informasi bohong dan ujaran kebencian seperti yang tertuang dalam Pasal 35 juncto Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 36 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).(REN)