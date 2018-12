Napi Cipinang Kabur Dibantu Pegawai Lapas

Satu narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang kabur dari ruang tahanan. Napi bernama Said kabur dibantu pegawai Lapas bagian Tata Usaha (TU)."Iya. Terlihat (di CCTV) ada mobil Livina yang kami ketahui milik seorang pegawai di lingkungan Lapas. Wanita berinisial Yuh inilah yang membantu pelarian tahanan bernama Said melarikan diri," ujar Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Oga G Darmawan, kepada Medcom.id, Senin, 10 Desember 2018.Ia memaparkan Yuh membantu Said kabur diduga karena ada hubungan asmara di antara keduanya. Oga sempat mendapatkan kabar hubungan dekat Yuh dengan napi yang divonis 19 tahun penjara itu."Beberapa bulan duduk di sini, saya mendengar Yuh menjalin hubungan dengan seorang napi narkoba. Makanya Yuh buru-buru saya rotasi, saya pindahkan ke bagian TU," tuturnya.Yuh dipindahtugaskan agar Yuh dapat bekerja dengan profesional dan tidak melakukan komunikasi lanjutan dengan Said. Namun, akses Lapas dimanfaatkan untuk Said kabur dari Lapas dalam rentang waktu Jumat, 7 Desember 2018 malam hingga Sabtu, 8 Desember 2018 dini hari.Terkait peristiwa tersebut, Oga merasa kecewa dengan oknum pegawainya. Ia pun menyerahkan hal tersebut untuk dilanjutkan ke proses hukum.Sebelumnya, Oga mendapatkan informasi dari anak buahnya bahwa Said kabur dari balik jeruji pada Sabtu, 8 Desember 2018. Ketika pihak Lapas memeriksa napi, jumlahnya berkurang dari 4.126 menjadi 4.125 napi.(YDH)