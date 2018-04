Syahrini Kecewa

Artis Syahrini mengaku kecewa menggunakan First Travel untuk perjalanan umrah bersama keluarganya. Dia tidak mengetahui biro jasa tersebut gagal memberangkatkan jemaah reguler."Kalau saya tahu kredibilitas jasa First Travel ini. saya tidak akan menggunakan biro jasa ini," tegas Syahrini di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Senin, 2 April 2018.Syahrini mengaku terpikat menggunakan First Travel karena telah bekerja sama dengan baik untuk mengurus keberangkatannya ke Tanah Suci. Dia tidak menyangka biro perjalanan yang dipimpin Andika Surachman itu bermasalah."Saya baru tahu kalau First Travel bermasalah dari media sosial dan televisi," kata pelantun 'Sesuatu' itu.Syahrini menyerahkan sepenuhnya kerja sama dengan First Travel kepada manajemennya. Tugas Syahrini hanya mengunggah foto sebagai hasil kesepakatakan kedua belah pihak."Saya harus posting selama di Tanah Suci Mekkah, Madinah, Turki, dan silaturahmi, wawancara juga dengan jemaah reguler," beber Syahrini.Syahrini menjelaskan hanya menerima uang Rp150 juta per foto yang diunggah di Instagram pribadinya. Syahrini hanya dua kali mengunggah foto umrah dengan jasa First Travel."Saya wajib dua kali posting di Instagram yang terserah kata-kata saya. Senilai Rp150 juta untuk sekali post dengan catatan saya harus menggunakan hastag #VVIPFirstTravelUmroh," ujar Syahrini.(OJE)