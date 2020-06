Wali Kota Semarang: Lupakan New Normal Menyeluruh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Semarang: Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, belum berencana menerapkan protokol new normal secara keseluruhan di tengah pandemi virus korona covid-19. Sebab, penyebaran virus mematikan asal Wuhan, Tiongkok, ini beberapa hari belakangan cenderung naik lagi di Kota Semarang."New normal secara keseluruhan sudah lupakan saja," kata Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, Semarang, Jateng, Selasa, 2 Mei 2020.Hendrar mengatakan jumlah kasus covid-19 di Semarang sempat menurun sampai 47 orang. Namun, belakangan ini, temuan kasus covid-19 kembali melonjak hingga mencapai 131 orang."Tren sempat turun, tapi naik lagi mendekati jumlah awal (kasus covid-19)," ujar Hendrar Prihadi seraya meminta warganya untuk terus-terusan menerapkan protokol kesehatan covid-19 dengan penuh disiplin demi menekan angka penyebaran virus korona di Kota Semarang.Dengan kondisi seperti ini, Hendrar Prihadi menegaskan Kota Semarang belum bisa menerapkan new normal secara menyeluruh. Kalaupun ada new normal, kata Hendrar Prihadi, hanya berlaku secara terbatas di tempat-tempat tertentu. "Kita per sektor saja. Yang mendesak sektor tempat ibadah dan olahraga, nanti kita buka. Sesuai dasar Menteri Agama dan beberapa pesyaratan terpenuhi, nanti apabila semua sepakat, Camat akan teruskan ke Gugus Tugas Covid-19 untuk beri izin," jelas Hendrar Prihadi.Hendrar Prihadi menyatakan sejatinya Kota Semarang bisa saja menerapkan new normal. Sebab, angka reproduksi (reproduction number) dalam pandemi virus korona di Kota Semarang sudah mencapai 1,47. "Karena kita hitung angka Ro kita sampai 30 Mei ini angkanya 1,47. Kalau new normal beberapa kriteria itu bisa terpenuhi. Hanya kendala kami, new normal di Semarang harus di bawah 1. Kita kejar lima hari ke depan untuk sembuh menjadi sekitar 50 orang saya kira berat," beber Hendrar Prihadi.Hendrar Prihadi mengatakan virus korona di Kota Semarang kebanyakan menyebar di pasar-pasar tradisional. Sampai hari ini, kata Hendrar Prihadi, Pemerintah Kota Semarang sudah menemukan klaster virus korona di Pasar Kobong, Pasar Prembaen, Pasar Jati, dan Pasar Karimata. "Sudah terdapat contoh pedagang positif. Sedang kita tracking ke keluarga-keluarganya," beber Hendrar Prihadi.Selain klaster pasar tradisional, Pemerintah Kota Semarang juga menemukan penyebaran virus korona dari klaster Rusunawa Kaligawe dan perbankan."Bahkan teman kita ada tiga yang positif covid-19. Kepala Dinas, Camat, dan Sekeretaris Camat, mereka sehat tapi positif. Keluarganya salah satunya kena. Mungkin tertular saat melakukan tindakan," terang Hendrar Prihadi.(ALB)